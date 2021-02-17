إصابة الإعلامية دعاء صلاح بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية دعاء صلاح، منذ قليل، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دعاء صلاح في تصريحات صحفية، اليوم : "أجريت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض الفيروس، للاطمئنان على حالتي الصحية، وللأسف أثبتت نتيجة التحاليل ايجابيتها.. الحمد لله على كل حال، أتمنى من الجميع الدعاء لي في هذه المحنة التي تعرضت لها".

وأضافت دعاء صلاح، أنها تلتزم حاليا بالعزل المنزلي، بعيدا عن أسرتها وتتلقى بروتوكول العلاج.

يذكر أن الإعلامية دعاء صلاح، خاضت تجربة عبر قناة "النهار" ببرنامج "حكايتك"، وقدمت تجربة أخرى عبر قناة "المحور" ببرنامج "إنتي الأقوى".