صور روان بن حسين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لونا الأول في أجواء فخمة .. ما سر الحيوانات؟

روان بن حسين الفاشنيستا الكويتية حرصت على الاحتفال بأول عيد ميلاد لابنتها لونا، أمس الثلاثاء، في حفل فخم كشفت عن صور منه عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن مدى سعادتها بطفلتها رغم الضغوطات التي تتعرض لها كأم.

روان بن حسين تحتفل بعيد ميلاد طفلتها الأول

روان بن حسين نشرت مجموعة صور عبر حسابها، من حفل عيد ميلاد ابنتها لونا، الأول، وظهرت فيه وهي تحتضن ابنتها وتتجول بها أمام الديكورات الخاصة بالحفل، وأكدت أنها اختارت أن تكون أجواء الحفل لها علاقة بالحيوانات خاصة وأن ابنتها تحبهم كثيرًا، فاختارت الزينة والألعاب المحيطة بالأطفال، كلها على أشكال الحيوانات.

وعلقت روان بن حسين على الصور التي شاركتها مع الجمهور وقالت: "بنتي الغالية صار عمرها سنة.. للأمانة تحمّل مسؤولية طفلة لوحدي كأم عزباء رحلة صعبة وتحدي صعب ولكن هالبنت تستاهل الدنيا واللي فيها.. صحيح إنه ضعف المجهود بس ضعف الحب أيضًا.. الله يحفظج يا عيون ماما وعقبال كل البنات يارب يفرحوا بأولادهم وبناتهم".

المشاهير يهنئون روان بن حسين بعيد ميلاد ابنتها لونا

ولاقت الصور وأجواء الحفل الفخمة إعجاب عدد كبير من متابعي روان بن حسين، الذين حرصوا على تهنئة طفلتها بعيد ميلادها الأول، ومن بينهم الإعلامي صالح الجسمي والمطربة روان عليان والإعلامية أميرة الجزيري والفنان سامر أبو طالب وغيرهم، كما حرصت على روان على توجيه الشكر لكل من هنأها بعيد ميلاد طفلتها.

روان بن حسين تدخل مجال الغناء لأول مرة

في سياق آخر، كانت روان قد كشفت مؤخرًا عن بداية تحضيراتها النهائية من أجل إصدار أولى الأغاني بصوتها حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من داخل الاستديو الذي بدأت فيه بروفات أغنيتها الجديدة، وأكدت الفاشينيستا الكويتية أنها تعيش أسعد أيام مسيرتها المهنية حسب وصفها، لافتة إلى أن الموسيقى كانت الونيس الوحيد لها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بعد انفصالها.

وتحدثت روان من قبل أيضًا عن استعدادها لدخول عالم الغناء بشكل احترافي، حيث أوضحت أنها بدأت التجهيز لهذه الخطوة وبدأت مرحلة التدريب من أجل أن تظهر بأفضل شكل.