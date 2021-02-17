"سنفتقد ابتسامتك" .. المشاهير يبكون الإعلامي الإماراتي عبد العزيز نجم مطر بعد وفاته المفاجئة

وفاة عبد العزيز نجم مطر الإعلامي الإماراتي الكفيف في إذاعة وتلفزيون الشارقة، اليوم الأربعاء، صدمت قطاع كبير من محبيه وأصدقائه من المشاهير الذين قدموا التعازي لأسرته ونعوه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حبيب غلوم ينعي الإعلامي عبد العزيز نجم مطر

وكان من بين النجوم الذين نعوه وعبروا عن مدى حزنهم لرحيله، الفنان حبيب غلوم الذي نشر صورة للراحل عبر انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي في عبادي وادخلي جنتي.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ‎انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي الشاب الإعلامي الكفيف الخلوق عبدالعزيز نجم مطر".

وأضاف: "سنفتقد ابتسامتك البريئة يا عزوز الجميل.. ‏‎نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويصبر قلوب أهله ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون".

المشاهير يبكون عبد العزيز مطر

فيما كتب الشاعر ناصر البكر الزعابي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الصديق والإعلامي عبد العزيز نجم مطر في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه.. وأسكنه فسيح جناتك"، بينما نعت الفنانة التشكيلية عائشة الشامسي، الراحل قائلة: "بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقنا وأخونا الكفيف عبدالعزيز نجم مطر.. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

أما الكاتب محمد الغفلي فنعى صديقه الراحل قائلاً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى صديقنا وأخانا الكفيف عبدالعزيز نجم مطر.. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.. وأن يسكنه فسيح جناته".

معلومات عن الراحل عبد العزيز نجم مطر

ومن المعروف أن الراحل عبد العزيز نجم مطر، من فئة المكفوفين، وشق طريقه في المجال الإعلامي والفني منذ صغره، إذ يعمل منسقاً إعلامياً في نادي الشارقة الرياضي، ومذيعاً في إذاعة وتلفزيون الشّارقة، ورئيس فريق روح الإمارات التطوعي.

ولم يتم الكشف عن ملابسات وفاة الإعلامي الراحل، لكن أحد متابعيه كان قد طلب الدعاء له قبل أسبوع تقريبا، في تعليق له على أحد صوره، وأوضح حينها أن عبدالعزيز يرقد في العناية المركزة، دون أن يكشف عن سبب دخوله إليها أو حالته الصحية.