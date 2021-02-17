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“أصوات القلب” إصدار جديد للفرنسية إيفا دارلان

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باريس- العمانية:
أصدرت الكوميدية والمخرجة السينمائية الفرنسية (إيفا دارلان) رواية بعنوان (أصوات القلب) تعالج المشاكل التي تتعرض لها النساء. وتتناول المؤلفة هذه الإشكالية من خلال قصة صديقتين، (كامي) و(ماري)، فرقتهما الأقدار لتعيشا
حياتين متوازيتين لا يمكنهما الالتقاء أبدا. وتقول الرواية: إن (كامي) صنعت لنفسها حياة هادئة ومنظًمة؛ في الوقت الذي رأت صديقتها تكافح من أجل التعريف بفنها وتفقد الثقة في نفسها شيئا فشيئا. وذات يوم من الأيام، أجرت (ماري) لقاء غيّر حياتها بشكل إيجابي في البدء قبل أن تتحول إلى كابوس. وتغتنم (إيفا دارلان) وهي المناضلة المندفعة في الدفاع عن حقوق المرأة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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