صدور النسخة التركية من رواية “سيدات القمر” لجوخة الحارثي الحائزة على جائزةَ “مان بوكر” لعام 2019م

صدرت النسخة التركية لرواية (سيدات القمر) الحائزة على جائزةَ “مان بوكر” لعام 2019م للكاتبة جوخة الحارثي، حيث نقلها من العربية للتركية المترجم سليمان شاهين وصدرت عن دار تيماش للنشر، ورواية (سيدات القمر) فازت

ايضا بجائزة أفضل رواية عمانية فى مسابقة أفضل إصدار عُمانى منشور فى مجالى الأدب والثقافة لعام 2010م وتعتبر هذه الرواية من الروايات التي يبحث عنها القارئ العالمي للتعرف على عادات وتقاليد المجتمع العماني الذي يزخر بكنوز ثقافية وأدبية غنية بالعلوم والمعرفة.

يذكر أن الروائية جوخة الحارثي التي ترجمت روايتها (سيدات القمر) إلى 22 لغة عالمية حاصلة على درجة الماجستير فى اللغة العربية فى عام 2003، وعلى درجة الدكتوراه فى الأدب العربى من جامعة إدنبره باسكتلندا، عملت كأستاذة للأدب العربى فى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وتُرجمت بعض قصصها القصيرة إلى الانجليزية، والألمانية، والصربية، والإيطالية، والكورية، وتُرجمت بعض نصوصها إلى اللغة الإنجليزية، كما صدر لجوخة الحارثي أعمال أدبية وبحثية أخرى منها (مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل) (مجموعة قصصية)، 2001، ودراسات فى أدب عمان والخليج (بالاشتراك مع مؤلفين آخرين)، 2003، و(صبى على السطح) (مجموعة قصصية)، عن دار أزمنة، 2007، و(فى مديح الحب) (نصوص)، 2008، (عش للعصافير) (كتاب للأطفال)، 2010 والذي حصلت به على جائزة أفضل كتاب فى فرع أدب الأطفال فى مسابقة أفضل إصدار عُماني منشور فى مجالى الأدب والثقافة لعام 2010 ، و (ملاحقة الشموس: منهج التأليف الأدبى فى كتاب خريدة القصر للعماد الأصفهاني) (دراسة)، دار الدوسري، 2010، و(السحابة تتمنى) (كتاب للأطفال)، 2015.

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