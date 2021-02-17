المخرجة ماجي أنور مؤسس مشارك لمهرجان WICA Los Angeles

شاركت المخرجة ماجي أنور في تأسيس مهرجان WICA Los Angeles المقرر اقامته في شهر مايو القادم.
وقالت ماجي أنور التي تحتل منصب مدير للمهرجان بجانب كونها مؤسس مشارك في تصريحات صحفية، ان هذا العام سيتم عمل لقاءات مع عدد من السينمائيين ورسامين وكتاب، كما سيكون هناك مسابقة للسيناريو والتصوير الفوتوغرافي بجانب المسابقات الخاصة بالأفلام الطويلة والقصيرة
يشارك في لجنة تحكيم المهرجان كل من المخرجة الأمريكية كريستينا بوكيليني، المنتج البريطاني Ben Pickering, المنتج ز المخرج الروسي Ivan Zolotukhin.
يذكر ان ماجي انور اقامت الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال للأفلام اونلاين وذلك حرصا علي سلامتهم، وتم مشاهدة جميع الافلام من خلال صفحة المهرجان ،كما قررت ماجي انور إتاحة فرصة للأطفال الموهوبين من عمر ٥ سنوات الي ١٦ سنه للمشاركة فب فعاليات المهرجان بأفلامهم، و قد أقدمت ماجي علي هذه الخطوة هذا العام لتنمية موهبة الكتابة و التحليل لدي الأطفال و تشجيع صناع الأفلام الصغار علي اكتشاف مواهبهم الإبداعية .
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