ريم عبدالله حديث الجمهور بسبب رقصها في مسلسل "عندما يكتمل القمر" ..بالفيديو

ريم عبدالله حديث الجمهور بعد ادائها رقصة في مسلسل "عندما يكتمل القمر". النجمة السعودية ريم عبدالله تصدرت في الساعات الماضية حديث رواد السوشيال ميديا والترند على محركات البحث على غوغل بعد مشهد رقصها بشخصية "فلوة" في حلقة أمس من مسلسل "عندما يكتمل القمر " ضمن مشهد زفافها على "جمعان".

رقص ريم عبدالله في "عندما يكتمل القمر"

وتداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة ريم عبدالله بشخصية "فلوة" من الحلقة الماضية لمسلسل "عندما يكتمل القمر" بعدما وافقت على الزواج من "جمعان"، وظهرت في الفيديو وهي ترقص امام عريسها وتؤدي حركات رقص خجولة من خلال التمايل برشاقة بفستانها الطويل مع الشال على وقع احدى الأغنيات باللهجة التراثية.

وبدت ريم عبدالله منسجمة في المشهد حيث كانت تؤدي الحركات الراقصة بشكل محترف ومحتشم ما جعلها تتصدر قائمة الترند بالسعودية والدول العربية.

وكانت الجنية فلوة "ريم عبد الله" قررت الزواج من جمعان "فيصل العميري" بعد أن سرقت جسد الدكتورة أمل دون أن يعلم أحد حتى الآن، وخلال الزفاف قررت فلوة الهروب من جسد الدكتورة أمل للذهاب إلى جمعان والرقص معه، دون أن يراها أحد، ولاقت أحداث الحلقة تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور الذين شاركوا بعض اللقطات من الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن مسلسل "عندما يكتمل القمر"

مسلسل "عندما يكتمل القمر" في موسمه الثاني ينال اشادات كبيرة من الجمهور الذي يتفاعل مع حلقاته عبر السوشيال ميديا حيث يستقطب العمل نسبة مشاهدة ملفتة.

"عندما يتكمل القمر2" بدأ عرض موسمه الثاني في يوم 16 يناير عن منصة "شاهد" بينما بدأ العرض على قناة "MBC" يوم 17 يناير، وتدور أحدث المسلسل حول شخصية جمعان رجل خمسيني، يعاني من الفقر المدقع، لذلك فكر أن يعود الى قرية أمه بحثًا عن بيتها الطيني ليبيعه ويستفيد من ثمنه لكنه وجد البيت قد أصبح عبارة عن خرابة يسكنها أسرة من الجن، من بينهم الجنية فلوة التي كان يحبسها والدها في البيت والتي تحررت بدخول جمعان إليه.

كما تتمحور احداث العمل حول البحث عن أحد كنوز الجن المدفونة، والذي أصبح الجميع يدرك أن هذا الكنز لا يمكن أن يصل إليه أي شخص بسهولة، لكن هناك "جمعان" الشخص الذي استطاع أن يتواصل مع الجن وبنى علاقة قوية معهم خلال الموسم الأول، لكنه في الموسم الثاني يرغب في الابتعاد وأن يعود إلى حياته الطبيعية.

يعرض مسلسل "عندما يكتمل القمر"، يوميا من الأحد إلى الأربعاء على منصة "شاهد" وقناة "MBC"، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم السعودية منهم الفنان فيصل العميري، وريم عبد الله، وميلا الزهراني، وميسون الرويلي، وأحمد الرشيد، ومحمد الطويان، والعمل من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وقد عرض الموسم الأول من المسلسل في عام 2019 وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه وتصدرت أخباره محركات البحث.