مسقط – الوطن:

يستعرض برنامج حوار مع باحث في حلقة هذا الأسبوع تفاصيل المشروع البحثي (معدل محسن لتوليد الطاقة وتحلية المياه في خلية تحلية ميكروبية رباعية جديدة مع غرفة تحلية واحدة)، الفائز بجائزة أفضل بحث علمي منشور لفئة حملة الدكتوراه في قطاع البيئة والموارد الحيوية في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام2020، ضمن الملتقى السنوي للباحثين السابع، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتتحدث الباحثة حليمة الهيملية، عضوة فريق المشروع البحثي عن تفاصيل البحث الفائز، وجانب الأهمية المختلفة فيه، حيث تعتبر خلية التحلية الميكروبية بمثابة تقنية صديقة للبيئة لتنقية المياه حيث يتم استخدام المواد العضوية في مياه الصرف الصحي كمصدر للطاقة لدفع عملية التحلية، وتوفرالخلية المزودة بغرفة تحلية واحدة أحادية التيار المستمر تكوينًا بسيطًا لتحلية المياه دون مواجهة التحديات المرتبطة بذات الخلايا الكهربائية المتعددة، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل أخرى ضمن الحلقة.

يبث برنامج حوار مع باحث الذي يعده ويقدمه المذيع راشد السعدي كل أسبوع في يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويعاد في يوم الجمعة الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرا، والسبت في الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويوم السبت في الساعة العاشرة والنصف صباحا، وهو من إخراج حمد بن عامر الوردي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج حوار مع باحث يستعرض تقنية صديقة للبيئة لتنقية المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.