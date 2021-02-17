سميرة سعيد تتألق بالأسود في ضيافة وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة"

نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك من كواليس حلقتها مع الإعلامية "وفاء الكيلاني" ببرنامج "السيرة".

وتألقت سميرة سعيد باطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستانا قصيرا من الجلد الأسود خطفت به الأنظار، وزينت اطلالتها بلوك ميك اب بسيط يبرز جمالها، مع تسريحة شعر عادية.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا لها عن اعجابهم بـ طلّتها، وانتظارهم للحلقة المميزة التي ستعرض يومي الخميس والجمعة القادمين.

كانت الديفا سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر في كل شهر.

وكانت مفاجأة شهر يناير طرح أغنية "بحب معاك" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.