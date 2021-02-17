هبة مجدي بصحبة الفاشونيستا هادية غالب في أحدث ظهور على انستجرام

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورا، تجمعها بالفاشونيستا هادية غالب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت هبة مجدي، قائلة: " قوية وتنشر طاقة إيجابية دائما .. أتمنى لك كل خير يا غالية"، وردت عليها هادية، قائلة: " بموت فيكي! انتي فعلا تستحقي كل النجاح و الحب عشان انتي طيبة و مجتهدة و قلبك ابيض.."

وقد طرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، بمناسبة الفلانتين، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

وعن ظهورها بالكليب ذكر قائلا: "وجود هبة في الأغنية أضاف لها الكثير.. هبة فنانة كبيرة ومحبوبة للجمهور، ودي أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية.. أبسط حاجه أعبر بيها عن حبي لهبة".