شاركت الفنانة هبة مجدي، صورا، تجمعها بالفاشونيستا هادية غالب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت هبة مجدي، قائلة: " قوية وتنشر طاقة إيجابية دائما .. أتمنى لك كل خير يا غالية"، وردت عليها هادية، قائلة: " بموت فيكي! انتي فعلا تستحقي كل النجاح و الحب عشان انتي طيبة و مجتهدة و قلبك ابيض.."
وقد طرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، بمناسبة الفلانتين، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.
وعن ظهورها بالكليب ذكر قائلا: "وجود هبة في الأغنية أضاف لها الكثير.. هبة فنانة كبيرة ومحبوبة للجمهور، ودي أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية.. أبسط حاجه أعبر بيها عن حبي لهبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبة مجدي بصحبة الفاشونيستا هادية غالب في أحدث ظهور على انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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