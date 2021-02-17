حارة سدّي القديمة بإزكي .. شواهد ناطقة بالجمال

زارها ـ يوسف بن سعيد المنذري :

تزخــر قرية ســـدّي بولاية إزكي بالعديد من المعالم التراثية وأهمها الحارة القديمة العريقة التي ما زالت صامدة تجسد ملامح الماضي وتروي للأجيال المتعاقبة حكايات كفاح الأجداد، فالزائر لهذه الحارات يتأمل بعمق جماليات الفنون المعمارية العمانية القديمة والتفاصيل التي نحتتها أياديهم قديما ببراعة وإتقان من الطين والصاروج وجذوع النخيل، وتتميز الحارة بخمسة أبراج شامخة وهي : الصرم والمرضوف والسمائلي والصباح والجفيرة.

الزائرون لقرية سدّي تلفت أنظارهم بجانب الحارة القديمة شجرة الزامة المعمّرة والتي تظهر من بعيد نظرا لتفرعها وقد كان أهالي القرية قديما يجتمعون تحت ظلها يتبادلون الأحاديث فيما بينهم والأخبار وحسب ما ورد في كتاب (نزهة المتأملين في معالم الأزكويين) للأديب الراحل يحيى البهلاني أن عمر شجرة الزامة أكثر من ثلاثمائة سنة.

وعرفت قرية سدي منذ القدم باهتمام أهاليها بالزراعة حيث يروي بساتينها فلج القسوات كما يعد موردا لمياه الشرب ويخصب من جريان وادي قنــت، وبها أصناف متنوعة من أشجار النخيل يبلغ عددها حوالي ثلاثة آلاف نخلة إضافة للعديد من المحاصيل الزراعية المتنوعة.

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