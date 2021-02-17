مؤلف فيلم السرب يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل جديدة

كشف المؤلف عمر عبد الحليم عن تفاصيل جديدة عن فيلم "السرب" الذى تم عرض البرومو الخاص به منذ ايام وصاحبه ضجة كبيرة.

وقال عمر فى تصريح لـ "دوت الخليج" : بمجرد عرض السيناريو على عدد كبير من الممثلين المشاركين فى العمل وجدت حالة من الحماس والموافقة على العمل كانت نابعة من الحس الوطنى لديهم.

واضاف عمر : عقدت عدة جلسات عمل مع المخرج احمد نادر جلال من اجل الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالفيلم والذى تساعد فيه عدد من الجهات الامنية وخاصة الشئون العنوية التى دعمتنا لوجيستيا.

وقال عبد الحليم إن تجربة فيلم السرب تعد أصعب تجربة مر بها فى حياته مؤكدًا أنه عندما بدأ العمل على الفيلم كان لابد من دراسة وبحث دقيق ومعاينات وأسئلة كبيرة تتطلب تواصلًا مع الاشخاص الحقيقيين لابطال هذا العمل.

وأضاف عبد الحليم خلال مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي تواصلنا مع الجهات السيادية ومع كل الجهات المعنية من القوات المسلحة والجوية والشئون المعنوية وأمدونا بمعلومات ووصلنا لأماكن على أرض الواقع.

وتابع مؤلف فيلم السرب تمكنا من مقابلة الابطال الحقيقيين واسرهم مؤكدا أن الفيلم اعتمد على قصة حقيقية.

وأشار عبد الحليم إلى أنه كان مهتمًا بالشأن السياسى ولكن معلوماته قليلة بالنسبة للحقيقة مؤكدا أن الجهات المعنية قدموا لنا كل الدعم وكان يتم فتح ملفات ومعايشة دقيقة لما كان يتم تصويره من بطولات وأحداث حقيقية .

وقال مؤلف فيلم السرب إنني كمواطن مصري أدركت من زاوية أخرى أن هناك مؤسسات مثل القوات المسلحة تعمل ليل ونهار حتى يكون الشعب المصري آمن ويعيش حياة هادئة .