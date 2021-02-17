سوسن بدر تسترجع صورة من 10 سنين: الثورة قامت تاني يوم

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بإطلالة غير تقليدية بفستان مكشوف الصدر، وتسريحة شعر مميزة، ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وعلقت عليها، قائلة: "من عشر سنين بالضبط.. صورنا الصور دي و الثوره قامت تاني يوم ????????

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.