محمد مهران يحكي لـ دوت الخليج عن موقف غيّر حياته

كشف الفنان محمد مهران الموقف الذي غير حياته، وقال إن هناك كثيرًا من المواقف المؤثرة في مشواره.
وتابع في تصريحات لـ "دوت الخليج": "الجمهور لا يرى المعاناة التى نمر بها، والبعض يقول "جاتله على الجاهز"، وأنا أتمنى أن كل من يسعى ويطرق الأبواب أن تفتح له، وبالنسبة لي ولادة ابني زين كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي، وأعتبر نجاح "لؤلؤ" رزق ابني زين".
وكان محمد مهران رد على انتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.
وقال لـ دوت الخليج، إن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريبا، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطرب شعبي وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.
يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
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