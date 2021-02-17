شاهد.. عائلة رامي عياش تستمتع بالثلج في لبنان

نشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، صورًا تجمعهم سويًا مع اولادهم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يظهر في الصور عائلة رامي عياش، أثناء استمتاعهم بالثلج داخل دولة لبنان، مرتدين لبس شتوي ثقيل، ويلعبون مع اولادهم بالثلج ليصنعوا رجل الثلج.

وعلقت زوجة رامي عياش علي الصور كاتبة: "يوم مثلج جميل".

وكانت من أبرز التعليقات، تعليق الفنانة ايمان العاصي، كاتبة لهم: "ما شاء الله".

وعلي جانب آخر، فى مفاجأة فنية كبيرة يستعد النجم اللبناني رامي عياش لخوض تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامى جديد من إنتاج مصري.

فكرة المسلسل متميزة ومختلفة، وقد وضَعَتْ لها الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن ينافس بها البوب ستار في رمضان القادم في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.

يذكر أن النجم رامى عياش قام ببطولة المسلسل اللبناني “أمير الليل” بمشاركة ميس حمدان و داليدا خليل و نهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا باهرا عند الجمهور المصري وعُرض فى 2016