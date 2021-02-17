داليا مصطفى تتعرض للإثارة والصراعات من أعداء النجاح في «الحرير المخملي»

بدأت النجمة داليا مصطفى تصوير أول مشاهدها فى مسلسل «الحرير المخملى»، الخميس المقبل، الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الممتدة التى تصل إلى 60 حلقة وسيتم عرضه خارج السباق الرمضانى.

كشفت داليا أنها تقدم شخصية تدعى زينة، وهى نجلة النجم مصطفى فهمى وتعمل محررة صحفية فى إحدى المؤسسات الصحفية وتعمل على تحضير رسالة ماجستير لتناقشها لتحقق حلمها.

أكدت داليا أن محور شخصيتها تدور حول الشخصية المرأة المتمرّدة لما تمتلكه من عزيمة وإصرار وثقة بالنفس، وإرادة صارمة لتصبح من أحد رموز المرأة الناجحة في المجتمع إلى أن يصبح ذلك الحلم والطموح حقيقة بالفعل، مضيفة، أن ال «كاركتر» الذى تقدمه خلال هذه الأحداث، يتسم بمشاهد ال «ماستر سين» التي تقفز إلى قمة الفنان فيعد هذا العمل لها بمثابة جواز سفرها لعبورها وقربها إلى قلوب المشاهدين.

أضافت داليا، أنها نشأت بمحافظة الفيوم، وبدأ ظهورها فى الثمانينات، ثم تتدرج الأحداث والمتغيرات إلى أن تصل ل حقبة الألفينات، مضيفة أنها لها فكر مختلف بالرغم من أصولها الريفية فمن أجل طموحها تتغلب على الطابع القروى، بإرادتها الصلبة والإصرار فتحدث عدة مفاجآت مثيرة لا تخطر على بال كثيرين وغيرها.

أوضحت داليا أن مع مرور الأحداث تتعرض للعديد من الصراعات ، فيتم اللجوء إلى ردود فعل مباشرة وتصرفات يحيطها أساليب الإثارة والتشويق والحركة (الأكشن) ، في إتخاذ قرارتها مع المواقف الصارمة.

أعربت داليا، عن سعادتها بتقديم هذا الدور لما لة من تميز تشويقى مختلف، وذلك من حيث المظهر والتنوع فى الملابس والتصرفات والديكور، وملامح الوجة والتعبيرات بين عدة ريأكشنات مختلفة تهدف إلى تقديم قماشة محورية، تظهر بين سطور ورؤية الحقبتين على الشاشة الذهبية قريبًا.

أكملت داليا ، أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج أحمد حسن مشيدة بأنه يهتم بالممثل ويعمل علي توجية طول الوقت ويهتم بكل التفاصيل، لاسيما بأن التيمة التى يستخدمها هى فن الديكوباج لخروج الصورة للمشاهد بأفضل حالة ، مضيفة أنه فعال ومركز جدًا فى سير الأحداث ولاسيما بأنه يجعل أجواء التصوير داخل البلاتو يحيطها الحب والمرح والسرور لافتة ، بأن الكاست جميعًا تركيبة كلها مميزة، فالجميع أن كاست جدًا وهذا سبب جعلها على الموافقة الفورية دون تردد.

يذكر أن مسلسل «الحرير المخملى» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم النجم مصطفى فهمى ، داليا مصطفى، أحمد وفيق ، هالة فاخر ، طارق صبرى ، أحمد سعيد عبد الغنى ، أحمد جمال سعيد ، إسلام جمال ، هاجر الشرنوبى ، مها أبو عوف ، سامى مغاورى ، دنيا عبد العزيز ، محمد الصاوى ، يسرا المسعودى ، بسمة ماهر ، رضوى جودة ، كريم الحسينى وآخرين وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى لمالكها المنتج إسلام المرسى ومدير تصوير تامر جوزيف وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال ومن سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادى أسعد وحمدى التاية وإخراج أحمد حسن.

وتنتظر داليا ، عرض مسلسلها الجديد «في يوم وليلة» المقرر عرضه بدءًا من يوم ٢١ فبراير الجارى على قناة on والذي ينتمى إلى نوعية الأعمال ٣٥ حلقة ويشاركها في البطولة كل من النجم أحمد رزق ، أيتن عامر، نضال الشافعى ، الفنان القدير صلاح عبدالله ، محمد مهران، ولاء الشريف وآخرين وهو من سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

فيما يعرض حاليًا للنجمة داليا مصطفى بدور العرض السينمائي فيلم «قبل الأربعين» ويشاركها في البطولة كل من النجمة بسمة ، هاله فاخر، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق، إيهاب فهمي ، معتز هشام، أحمد حلاوة ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.