عرض مسلسل "الحلال" غدا

داخل إحدى الحارات الشعبيّة المتواضعة، وفي أجواء تواكب يوميات سكانها وفي قالب كوميدي حينًا وتراجيدي أحيانًا، تطلّ النجمة سميّة الخشّاب ومعها بيومي فؤاد وكل من دينا فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبد الغني، ضمن الكوميديا الاجتماعية "الحلال" الذي تعرضة قناة "MBC مصر2" يوميًا في تمام الثامنة مساءً، بداية من غد "الخميس".

تقدم سميّة الخشّاب شخصيّة "ذهبية" المرأة التي تكسب رزقها من خلال العمل في الدجل والشعوذة، وهي في الوقت نفسه الزوجة الثانية "للحاج أنس" الذي يؤدي دوره بيومي فؤاد، الذي يتزوج أيضًا من "نرجس" فادية عبد الغني، و"سلمى" دينا فؤاد، و"فاطيمة" يسرا اللوزي، ويمزج المُسلسل بين الطرافة وخفة الظل دون أن يبتعد عن التشويق والألغاز المحيطة بالجرائم ويحمل توقيع المؤلفة سماح الحريري والمخرج أحمد شفيق، ويشهد العمل عودة سميّة الخشّاب إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب، وهو أول بطولة لبيومي فؤاد في شخصيّة الرجل المزواج.

مسلسل "الحلال" يشارك فيه كل من سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسا اللوزي، ودينا فؤاد، وفادية عبد الغني، ومها أحمد ولقاء سويدان وحسن عيد وسواهم. وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

وتُعرض الكوميديا الاجتماعية "الحلال" مع سمية الخشاب وبيومي فؤاد، على "MBC مصر2" يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الخميس 18 فبراير 2021.