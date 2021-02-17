بعد أزمة إعدادية محمد الشرنوبي.. المؤهلات الدراسية لأشهر فناني مصر والعرب

وتجاهل محمد الشرنوبى هذا التسريب، وتعامل معه على أنه لم يحدث من الأساس، حيث إنه مشغول بأعماله الفنية الجديدة سواء الغنائية أو التمثيلية.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز مؤهلات الفنانين الدراسية





1) كلية الطب : - عزت أبو عوف (بكالوريوس طب بشرى) - يحيى الفخرانى (بكالوريوس طب بشرى) 2) الكليات العسكرية : - احمد مظهر خريج الكلية الحربية عام 1938 وهى نفس دفعة الرئيس السادات وجمال عبدالناصر - محمود قابيل الكلية الحربية دفعة 1964 - صلاح ذو الفقار كلية الشرطة 3) الجامعة الأمريكية : - جيهان فاضل - خالد ابو النجا - لبنى عبد العزيز - عمرو واكد - هشام عباس 4) كلية الإعلام : - مادلين طبر جامعة بيروت دفعة 1982 - مصطفى شعبان - منى زكى 5) كلية التجارة : - بوسى دفعة 1977 - نور الدمرداش - محمود حميدة دفعة 1981 - ليلى علوى - صفية العمرى - سمية الخشاب دفعة 1997 - صلاح عبد الله - نشوى مصطفى - أحمد ادم - مصطفى قمر - إنتصار - صالح سليم دفعة 1952 - علاء ولى الدين دفعة 1985 - محمد نجاتى - نيرمين الفقى - ريهام عبد الغفور - غادة عادل 6) كلية الفنون الجميلة : - بيومى فؤاد -ماجد الكدوانى - حسين الامام - محمد منير - علا غانم : قسم تصوير دفعة 1994 - نور: فنون جميلة بيروت قسم رسم 7) كلية الآداب : - ابراهيم نصر :دفعة 1972 - احمد بدير: دفعة 1970 - احمد عز: قسم انجليزى - بسمة : قسم انجليزى - جالا فهمى : قسم انجليزى - رانيا محمود ياسين (قسم انجليزى) - رغدة (قسم لغة عربية) جامعة القاهرة - سماح انور: قسم لغة فرنسية - سعيد صالح - صابرين : قسم فلسفة - الضيف احمد : قسم اجتماع وفلسفة 8) كلية الحقوق : - زبيدة ثروت - شريهان دفعة 2001 - شرين سيف النصر دفعة 1991 - محمود ياسين دفعة 1964 - هند صبرى - فؤاد المهندس - عبير صبرى - خالد صالح 9) كلية الزراعة : - دلال عبد العزيز - سمير غانم - عادل إمام - صلاح السعدنى - محمود عبد العزيز 10) كليات السياحة : - إسعاد يونس: بكالوريوس معهد الإرشاد السياحى دفعة 1972. - داليا البحيرى:بكالوريوس سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحى. - أميرة فتحى : بكالوريوس سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحى. - هشام سليم : معهد السياحة والفنادق. 11) المعهد العالى للفنون المسرحية : - احمد زكى : "حصل على دبلوم صناعة ثم التحق بالمعهد وحصل على بكالوريوس عام 1973 وكان الاول على دفعته" - أحمد حلمى - أحمد راتب: درس بكلية الهندسة ثم تركها فى السنة الثانية ودرس بالمعهد. - أحمد زاهر : حصل على بكالوريوس تجارة ثم بكالوريوس المعهد. - أحمد السقا دفعة 1993 - أحمد عيد : درس بكلية الزراعة ولم يستكمل دراسته بها والتحق بالمعهد. - الفنان السورى أسعد فضة: حصل على بكالوريوس المعهد من القاهرة عام 1962. - أشرف عبد الباقى: حصل على بكالوريوس تجارة عين شمس والتحق بعدها بالمعهد. - إلهام شاهين دفعة 1982 قسم تمثيل. - الفنان السورى :أيمن زيدان (المعهد السورى للفنون المسرحية) - توفيق الدقن دفعة 1950. - توفيق عبد الحميد: تخرج من كلية الحقوق عام 1979 والتحق بعدها بالمعهد. - تيسير فهمى دفعة 1977. - الممثل السورى جمال سليمان دفعة 1971. - حسن يوسف : حصل على بكالوريوس تجارة ثم التحق بالمعهد. - خالد النبوى دفعة 1989. - داليا مصطفى. - روجينا. - سامى العدل. - سلوى خطاب دفعة 1987. - شريف منير قسم تمثيل. - عزت العلايلى دفعة 1960. - على الحجار. - فردوس عبد الحميد قسم تمثيل دفعة 1969. - لقاء الخميسى درست بكلية التجارة ثم التحقت بالمعهد. - ماجد الكدوانى دفعة 1995:درس بكلية الفنون الجميلة قسم ديكور ثم التحق بالمعهد. - ماجدة زكى. - كمال أبو رية. - محمد رضا : درس بكلية الهندسة وبعدها التحق بالمعهد. - محمد رياض: درس بكلية العلوم قسم كمياء ثم التحق بالمعهد. - محمد سعد - محمد صبحى دفعة 1967 قسم تمثيل - محمد عوض: ليسانس اداب عين شمس وبعدها دبلوم معهد الفنون المسرحية عام 1962 - نور الشريف: دبلوم معهد فنون مسرحية بتقدير امتياز وترتيبة الاول دفعة 1967. - هانى رمزى : بكالوريوس تجارة ثم بكالوريوس المعهد عام 1991. - هشام عبد الحميد: تخرج في المعهد وعمل معيدا بقسم التمثيل. - وائل نور: حصل على دبلوم معهد السكرتارية والتحق بعدة بالمعهد. - وفاء عامر: درست بكلية الاداب جامعة بيروت العربية ثم التحقت بالمعهد. - إبراهيم يسرى: درس بكلية التجارة لمدة عامين ثم حصل على بكالوريوس. - المعهد عام 1975 - فاروق الفيشاوى: حصل على ليسانس أداب جامعة عين شمس وبعدها بكالوريوس المعهد.

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