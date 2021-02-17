"غيرة ومشاكل زوجية" .. شاهدوا هاني شاكر وكارول سماحة يعودان للتمثيل في أول ديو بينهما

هاني شاكر الفنان المصري كشف عن برومو أحدث أغانيه المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعنوان "بقالي كتير" حيث تشاركه في الغناء الفنانة كارول سماحة، في أول دويتو يجمعها بالفنان الملقب بأمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية في مصر.

مشهد تمثيلي يجمع هاني شاكر وكارول سماحة

ونشر هاني شاكر برومو الكليب الجديد عبر حسابه على تيك توك، والذي عاد فيه من جديد إلى النمثيل، برفقة كارول سماحة، وظهر الثنائي في بداية الكليب وهما يؤديان مشهدًا تمثيليًا، تدور أحداثه حول قصة حب بين زوجين بسبب شك الزوجة في تصرفات زوجها بعد عودتهما من أحد المقابلات.

فيما شاركت كارول صورة لها من الكليب عبر انستجرام، وأرفقتها بكلمات من الأغنية، والتي تقول: "‏شكرا..عارف على ايه؟ ‏ع البرد اللي ف حضنك حسيت بيه.. على قلبي دا اللي بنالك تمثال ويوم عن يوم بتشوه فيه.. ‏إهمالك ليا شكرا.. ‏قوى قلبي المكسور"

@lifestylezstudios بداية الحكاية مع ##كارول_سماحة وتكملتها مع ##هاني_شاكر. شاهد اعلان ##بقالي_كتير للفنان ##هاني_شاكر حصرياً هنا انتاج ##لايف_ستايلز_ستوديوز @hanyshaker original sound - Lifestylez Studios

تفاصيل أول دويتو يجمع كارول سماحة وهاني شاكر

الدويتو الجديد الذي يجمع هاني شاكر والمطربة اللبنانية كارول سماحة تدور فكرته الأساسية حول دمج أغنيتين في كليب واحد، وهما "شكراً" التي تغنيها كارول، مع أغنية هاني "بقالي كتير"، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وتوزيع دياب ميقري والكليب من إخراج بتول عرفة.

ومن المقرر طرح الكليب كاملًا غدًا الخميس الموافق 18 فبراير، تلقى النجمين كارول سماحة وهاني شاكر التهاني من قبل عدد من جمهورهما بعد طرح برومو أحدث دويتو لهما، اليوم.

وكان نقيب الموسيقيين قد صرح في لقاء إعلامي بأن المخرجة بتول عرفة دوت الخليج صاحبة فكرة الدويتو بينه وبين المطربة اللبنانية، موضحًا أنه أعجب كثيرًا بالفكرة خاصة بسبب احترامه لكارول وإعجابه بما تقدمه.

أحدث حفلات هاني شاكر في يوم الحب

ويأتي دويتو هاني شاكر الجديد مع كارول سماحة، بعد النجاح الساحق الذي حققته أغنيته "يا بخته" والتي تعاون فيها لأول مرة مع النجم المصري أحمد سعد، كما أن الثنائي كانا قد تشاركا في إحياء حفل غنائي ضخم في دار الأوبرا المصرية مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال بيوم الحب، وقدم هاني مجموعة مع أغانيه عن الحب، منها "يا ريتني"، و"حيران"، و"أمرك"، حيث تفاعل معه الجمهور، كما أهدى هاني شاكر زوجته خلال الحفل أغنية "لسه بتسألي"، وعبر لها عن حبه أمام الجمهور.

ومن المعروف أن أغنية "يا بخته" ديو من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمود صبري، وقالت كلمات الأغنية: "يا بخته اللي إحنا من بخته، نحب وقلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الرأس وياخد عمرنا براحته، يا بخته اللي إحنا من بخته نحب وقلبنا ياخده لكن يا خسارة على الخاينين كفاية خيانة بقى بوخته".