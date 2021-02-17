صور كاظم الساهر يمضي أجمل لحظاته في الحجر الصحي برفقة حفيدتيه

كاظم الساهر يمضي أجمل لحظاته في الحجر الصحي برفقة حفيدتيه "سنا وآية" حيث تداول فانزه أحدث صورة للنجم العراقي في منزل نجله البكر وسام وظهر فيها وهو يحضن حفيدتيه اذ يقضي معهما أوقاتا مسلية في فترة العزل المنزلي التي فرضت عليه تقليل نشاطاته الفنية وتنقلاته في الأشهر الأخيرة ضمن اجراءات الحماية من فيروس كورونا.

كاظم الساهر يستمتع بأوقاته برفقة حفيدتيه

النجم العراقي كاظم الساهر الذي نادرا ما يطل على الجمهور بصور عائلية، تداول معجبوه أحدث لقطة له ظهر فيها برفقة حفيدتيه "سنا واية" واللتان كبرتا بعدما كان يتم تداول صور قديمة لهما في فترة ماضية، وبدا القيصر وهو يدلل حفيدتيه الصغيرتين اللتان جلستا في أحضانه وأطلقتا الإبتسامات اللطيفة مع جدهما امام عدسة الكاميرا.

وكان لافتا ايضا اطلالة كاظم الساهر بـ نيو لوك حيث اعتمد تسريحة شعر جديدة.

ومن المعروف بأن كاظم الساهر متعلق جداً بحفيدتيه سنا واية ويمضي معهما أجمل اوقاته العائلية الى جانب نجله البكر وسام.

ومنذ نهاية العام 2020، يفضل كاظم الساهر الحجر الصحي وعدم التنقل الا للضرورة التي تستدعيها نشاطاته الفنية ضمن اجراءات الحماية التي يتخذها من فيروس كورونا مبتعداً عن أماكن التجمّعات.

أحدث النشاطات الفنية لكاظم الساهر

الفنان كاظم الساهر أطلق مؤخرا أغنية جديدة احتفالاً بالإنجاز العلمي الفريد بمهمة "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، تحت شعار "لا شيء مستحيل"، وتغنى كاظم الساهر في الأغنية بالجهود والإنجاز غير المسبوق في مهمة مسبار الأمل، والتي تعتبر أول مهمة اماراتية وعربية إلى كوكب المريخ، والحدث العلمي الأكبر في التاريخ العربي، وحازت الأغنية على تفاعل كبير خاصة بسبب كلماتها الحماسية والمؤثرة حول مسبار الأمل وتحقيق المستحيل من خلال العلم والعمل.

في سياق متعلق، يعمل الساهر حاليًا على ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا حيث تواجد في الفترة الماضية في دبي و انتشرت له عدة صور خلال تواجده في أحد الاستوديوهات وهو يقوم بتسجيل عدد من أغانيه.

وكانت آخر أغنية طرحها بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، وأهدى الأغنية إلى الشعب العراقي.