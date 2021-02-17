صور كارمن سليمان وزوجها في ضيافة حسين الجسمي بمنزله في دبي

كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد نشرا صوراً اليوم من زيارتهما للفنان حسين الجسمي في منزله بدبي، وعبرا عن سعادتهما بلقائهما به ووجها إليه رسائل خاصة.

كارمن سليمان وزوجها في ضيافة حسين الجسمي

ونشرت الفنانة كارمن سليمان صوراً لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد من زيارتهما للفنان حسين الجسمي في منزله بدبي، وذلك أثناء تواجدهما في دبي هذه الأيام، وعبرت كارمن سليمان عن سعادتها للقاء الفنان حسين الجسمي وضيافته لهما، ووجهت إليه رسالة على حسابها بانستقرام تعليقاً على الصورة وقالت:" شكراً يا غالي على العزومة الجميلة، اتبسطنا جداً اننا شفناك وربنا يديم الصداقة والمحبة بيننا دايماً".

حسين الجسمي يلتقي كارمن سليمان وزوجها في دبي

ونشر أيضاً الملحن مصطفى جاد صوراً مع الفنان حسين الجسمي من زيارته إليه اليوم، ووجه إليه رسالة على انستقرام وقال:" يجعله عامر يا صاحبي.. دايماً بتبسط قوي لما بشوفك وشكراً على كل حاجة"، وخطف الثنائي مصطفى جاد وكارمن سليمان في دبي، بعد ان شاركا الجمهور لمعظم جولاتهما وتنزهمها في دبي هذه الأيام، وآخرها لقائهما بالفنان حسين الجسمي.

رومانسية مصطفى جاد وكارمن سليمان في دبي

وظهر الثنائي مصطفى جاد وكارمن سليمان في حلقة مع الإعلامي مصطفى الأغا ببرنامج "صدى الملاعب"، ونشرا عدة صور لهما من دبي أثناء جولاتهما، بالإضافة إلى عدة صور ولقطات رومانسية لهما احتفالاً بيوم الحب، ووجهت كارمن سليمان رسالة رومانسية إلى زوجها في هذه المناسبة وقالت:" لأنه كل يوم بالنسبة لي عيد حب.. بحبك يا أحن وأجمل حبيب وزوج وأب في الدنيا.. أنت طاقتي وقوتي وكل شيء"، ورد عليها زوجها قائلاً:" حبيبتي يا كوكي وقلبي و روحي.. بس يا عمري كفاية بقى البروفايل بتاعك بقى صوري أنا".

ونشر مصطفى جاد عدة صور له مع كارمن سليمان في دبي أثناء الاحتفال بيوم الحب، ووجه لها رسالة قائلاً:" كلام الحب عادي وقليل في حقها لأنها ببساطة و لأول مرة هقول الكلام ده إستحملتني في أسوأ فترات حياتي وأصعبها عليا وهى فترة الإكتئاب.. حلمت بزوجة ألاقي فيها مواصفات معينة وربنا طبطب عليا ورزقني بشريكة حياة وصديقة وزوجة وأخت وأم أحن وأرق وأجمل ما يمكن .. بحبك يا كارمن بس خلاص".