مي عمر تتألق فى إطلالة بالأسود على انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة مي عمر صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مي عمر باطلالة باللون الأسود، مرتدية بليزر أسود، يعلوه حزام باللونين الذهبي والأسود، تاركة شعرها الطويل منسدلًا علي أكتافها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر ميك أب رقيق بالألوان الترابية، وبضع الخواتم الفضية في معصمها الأيمن، مع ساعة باللون الأسود في معصمها الأيسر، وقرطًا طويلًا باللون الفضي.
وعلقت مي عمر علي الصور، كاتبة: "انتظروني في حوار شيق مع مني الشاذلي".
تحل الفنانة مي عمر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، للحديث عن كواليس واسرار مسلسل لؤلؤ، وتصاحبها الفنانة هدير عبد الناصر.
مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
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