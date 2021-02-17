روتانا سليم تطرح كليب «الراجل نعمة».. فيديو

طرحت منذ قليل المطربة روتانا سليم احدث اغانيها "الراجل نعمة" علي العديد من القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي . "الراجل نعمة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع اسامه عبد الهادي وتوزيع ديجيتال هاني عزيز arpu plus وقام بتصويرها المخرج حسن السيد. وتم تصوير الكليب علي مدار يومين متصلين في عدد من اللوكيشنات المختلفة. كما تستعد روتانا خلال الفترة القادمة للانتهاء من تسجيل احدث اغانيها مع العديد من اشهر الشعراء والملحنين والموزعين استعدادا لطرحها خلال الفتره المقبلة.

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