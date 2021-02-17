باريس هيلتون تعلن خطوبتها في يوم ميلادها

نقلت عدد من المواقع العالمية صور لـ باريس هيلتون وصديقها كارتر ريوم عقب إعلانهما ارتباطهما رسميًا وخطبتهما. وفضل الثنائي كارتر ريوم وباريس هيلتون الاحتفال بخطبتهما بنفس يوم عيد ميلاد باريس هيلتون الذى يتزامن مع اليوم الـ 17 من فبراير. باريس هيلتون أتمت اليوم عامها الـ 40 ليشهد اليوم على احتفالها أيضا بالخطوبة.

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