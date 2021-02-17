بيعرف يقرا ويكتب.. نقابة الموسيقيين ترد على عدم حصول الشرنوبي على مؤهل عالٍ

وأشار المصدر إلى أن من شروط الإلتحاق بالنقابة أن يكون العضو يجيد القراءة والكتابة، دون النظر إلى مؤهلاته العليا أو المتوسطة.
كان الفنان محمد الشرنوبي قد رفض الرد على ما تم تداوله من صورة لمؤهل الإعدادية الخاص به، وفضلت زوجته تجاهل الأمر.
وأحيا محمد الشرنوبي قبل أيام حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور جماهيري حافل.
ويشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.
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