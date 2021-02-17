اخبار الفن.. رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. البوستر الدعائى الأول لـ مسلسل الاختيار 2

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

محمد مهران يحكي لـ دوت الخليج عن موقف غيّر حياته

كشف الفنان محمد مهران الموقف الذي غير حياته، وقال إن هناك كثيرًا من المواقف المؤثرة في مشواره.

رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. شاهد

شارك الفنان محمد الشرنوبي صورا جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

بعد حصده سعفة كان الذهبية.. طرح فيلم ستاشر في دور العرض

علم دوت الخليج أن صناع الفيلم القصير "ستاشر" قرروا طرحه للمشاهدة في إحدى دور العرض خلال الأيام المقبلة.

شاهد.. البوستر الدعائى الأول لـ مسلسل الاختيار 2

طرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الاول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر طرحه فى الموسم الرمضاني 2021.

مؤلف فيلم السرب يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل جديدة

كشف المؤلف عمر عبد الحليم عن تفاصيل جديدة عن فيلم "السرب" الذى تم عرض البرومو الخاص به منذ ايام وصاحبه ضجة كبيرة.