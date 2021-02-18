قالوا لـ دوت الخليج| عادل الفار: حالتي مستقرة وأشعر بتحسن كبير.. مؤلف «السرب» يكشف تفاصيل جديدة عن الفيلم

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

عادل الفار: أنا بحالة مستقرة وأشعر بتحسن كبير

كشف الفنان عادل الفار، عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للإصابة بغيبوبة كبدية؛ أسفرت عن دخوله المستشفى، وقضى بها بضعة أيام وخرج ليواصل العلاج فى منزله.

وقال "الفار"، فى تصريح لـ "دوت الخليج"، إننى فى حالة مستقرة حاليا، وأشعر بتحسن شديد ومستمر حتى الآن على العلاج الذى أوصى به الأطباء المعالجون لى.

وأضاف "أستعيد صحتي رويدا رويدا واتمنى من جمهورى الدعاء لى بالشفاء العاجل".

وكان كشف الفنان عادل الفار، عن كواليس مروره بوعكة صحية شديدة كادت أن تودي بحياته خلال الفترة الماضية.

وقال "الفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى" المصرية، "ابنتي هي التي لاحظت مرضي وقامت على الفور بنقلي للمستشفى من أجل سرعة إسعافي".

وأردف "مريت بظرف صعب وكنت سهران مع ناس صحابي ضحكوا عليا وأدوني حاجات معرفش هى إيه وهي اللي تعبتني، وحابب أقول للشباب، محدش يثق في حاجة غريبة ميعرفهاش".

ولفت إلى أن وعكته الصحية كانت سببا في معرفة الكثير من الحقائق حول من يحيطون به، مطالبا الشباب بتحري الدقة في أي تعاملات يومية لهم.

مؤلف فيلم "السرب" يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل جديدة

كشف المؤلف عمر عبد الحليم، عن تفاصيل جديدة عن فيلم "السرب" الذى تم عرض البرومو الخاص به منذ أيام وصاحبه ضجة كبيرة.

وقال "عبد الحليم"، فى تصريح لـ "دوت الخليج"، بمجرد عرض السيناريو على عدد كبير من الممثلين المشاركين فى العمل وجدت حالة من الحماس والموافقة على العمل كانت نابعة من الحس الوطنى لديهم.

وأضاف مخرج "السرب"، عقدت عدة جلسات عمل مع المخرج أحمد نادر جلال من أجل الوقوف على التفاصيل الخاصة بالفيلم، وتلقيت مساعدة من عدد من الجهات الأمنية وخاصة الشئون المعنوية التى دعمتنا لوجيستيا.

وقال "عبد الحليم"، إن تجربة فيلم السرب تعد أصعب تجربة مر بها فى حياته، مؤكدًا أنه عندما بدأ العمل على الفيلم كان لابد من دراسة وبحث دقيق ومعاينات وأسئلة كبيرة تتطلب تواصلًا مع الأشخاص الحقيقيين لأبطال هذا العمل.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، تواصلنا مع الجهات السيادية ومع كل الجهات المعنية من القوات المسلحة والجوية والشئون المعنوية وأمدونا بمعلومات ووصلنا لأماكن على أرض الواقع.

وتابع مؤلف فيلم السرب تمكنا من مقابلة الأبطال الحقيقيين وأسرهم، مؤكدا أن الفيلم اعتمد على قصة حقيقية.

وأشار إلى أنه كان مهتمًا بالشأن السياسى ولكن معلوماته قليلة بالنسبة للحقيقة، مؤكدا أن الجهات المعنية قدموا لنا كل الدعم وكان يتم فتح ملفات ومعايشة دقيقة لما كان يتم تصويره من بطولات وأحداث حقيقية.

وقال مؤلف فيلم السرب إنني كمواطن مصري أدركت من زاوية أخرى أن هناك مؤسسات مثل القوات المسلحة تعمل ليلًا ونهارًا حتى يكون الشعب المصري آمن ويعيش حياة هادئة.

محمد مهران يحكي لـ "دوت الخليج" موقفا غيّر حياته

كشف الفنان محمد مهران، الموقف الذي غير حياته، وقال إن هناك كثيرًا من المواقف المؤثرة في مشواره.

وتابع في تصريحات لـ "دوت الخليج": "الجمهور لا يرى المعاناة التى نمر بها، والبعض يقول "جاتله على الجاهز"، وأنا أتمنى أن كل من يسعى ويطرق الأبواب أن تفتح له، وبالنسبة لي ولادة ابني زين كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي، وأعتبر نجاح "لؤلؤ" رزق ابني زين".

وكان محمد مهران رد على انتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.

وقال لـ دوت الخليج، إن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريبا، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطرب شعبي وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

بيعرف يقرا ويكتب.. نقابة الموسيقيين ترد على عدم حصول الشرنوبي على مؤهل عالٍ

أكد مصدر خاص داخل نقابة المهن الموسيقية أن شرط توافر المؤهل العالي ليس معيارا للحصول على عضوية النقابة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لمنح العضوية لمن حصلوا على شهادات محو الأمية.

وأشار المصدر إلى أن من شروط الإلتحاق بالنقابة أن يكون العضو يجيد القراءة والكتابة، دون النظر إلى مؤهلاته العليا أو المتوسطة.

كان الفنان محمد الشرنوبي قد رفض الرد على ما تم تداوله من صورة لمؤهل الإعدادية الخاص به، وفضلت زوجته تجاهل الأمر.

وأحيا محمد الشرنوبي قبل أيام حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور جماهيري حافل.

ويشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.