يسرا اللوزي تجهز مفاجأة لمتابعيها في رمضان

شاركت الفنانة يسرا اللوزي متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني. وكتبت يسرا اللوزي على الصورة قائلة: "في الموقع من كواليس تصوير مسلسل جديد لرمضان".

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت مؤخرا مؤشرات البحث جوجل بعد حلقتها وتصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.

قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم": "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتي سورية، والسوريون متميزون في اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذي جعلني أحبها كثيرًا".

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