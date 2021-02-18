بعد ما وراء الطبيعة .. خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل الاختيار 2

ينشغل المؤلف الموسيقي خالد الكمار حاليًا بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

العمل الدرامي الأضخم والأكثر انتظارًا هذا العام، والذي يجمع في بطولته الثنائية بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، مع ظهور خاص لنخبة من ألمع نجوم الدراما والسينما طوال حلقاته، ويعد استكمالًا للنجاح الجماهيري المدوي الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة العام الماضي.

ووقع اختيار المخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي على الموسيقار الشاب خالد الكمار لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل المنتظر هذا العام، وتم الانتهاء بالفعل من أغلبية حلقاته مع استمرار تصوير بعض المشاهد حاليَا، ويعقب ذلك "الاختيار" بعد وضع الكمار بصمته الموسيقية الناجحة مؤخرًا في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أول عمل درامي مصري من إنتاجات منصة نتفليكس العالمية، وأول تجسيد حي لسلسلة الروايات الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

خالد الكمار مؤلف وموزع موسيقي شاب، تمتد رحلته في عالم الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية والسينمائية لقرابة 10 سنوات، رغم بعد مجال دراسته الأصلية للهندسة في الجامعة الألمانية، وضع خلال مسيرته الفنية لمسته الموسيقية الخاصة في عدد من أشهر المسلسلات والأفلام، من بينها فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، ومسلسل "عهد الدم" للنجم باسل الخياط، وفيلم "صاحب المقام" للنجوم يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، بجانب فيلمي "عشم" و"ديكور" ومسلسل "قابيل"، إضافة لموسيقى الموسم الأول من "متحف الدحيح".