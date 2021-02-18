كلمات أسامة أبانوب.. مجد القاسم يطرح كليب «أنا مش بخير».. فيديو

طرح المطرب مجد القاسم كليب اغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "

الأغنية من كلمات أسامة أبانوب وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير ومونتاج تامر سليم.

ومن انتاج شركة. Gimmy belha gb للانتاج الفني وسيتم طرحها خلال ايام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه جدير بالذكر أن هذة الاغنيه تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها . اليكم مقاطع من كلمات الأغنية ؛ انا مش بخير.. آنا جوه مني حاجاتكتيرة مكتفاني في كوم وجع وحاجات كتيرة معجزاني

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