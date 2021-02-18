بعد أزمته مع رانيا يوسف.. الراقصة اليسار تثير الجدل بفيديو مع نزار الفارس

نشر الإعلامي العراقي، مقطع فيديو له يروج فيه لحلقته الجديدة مع الراقصة اليسار والتى يستضيفها فى برنامجه الذى يعرض على قناة الرشيد العراقية.

وظهرت اليسار فى المقطع الأول وهى ترقص الى نزار الفارس ويبدو على الاعلامى العراقى علامات الخجل.

بينما كشف اليسار فى المقطع الثانى عن بعض التفاصيل الخاصة بها ولعل من ابرزها أن الرقص بالنسبة لها هواية وموهبة لا يمكن ان تتنازل عنها من اجل الرجل.

وقام نزار باحراج الراقصة اليسا والتى كانت تروى له انها تقوم بترديد المعوزات قبل دخولها لخشبة المسرح لاداء رقصتها وهو الامر الذى دفع نزار ليوجه لها تساؤل هل ترددين المعوزات وانتى ترتدين بدلة الرقص لترد عليه بكل حسم قائلة : "اقرءاها وانا ارتدى اسدالا مغطى كل جسمى".

وكشفت اليسار عن حبها للفنانة فيفى عبده ورغبتها في التعاون مع الفنان محمد رمضان، في أى عمل فني سواء كان أغنية أو عمل درامى أو سينمائى.

وكان دخل نزار الفارس فى ازمة مع الفنانة رانيا يوسف بسبب الحلقة التى تم عرضها فى بداية العام الحالى والتى صرحت فيها بعدد من التصريحات الجريئة والتى اعتبرتها رانيا نوعا من التحرش خاصة بعد تساؤله عن مفاتنها.