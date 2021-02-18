بعد زواج 51 عاما .. رجاء حسين: انفصلت عن زوجي بعد وفاة ابني

قالت الفنانة رجاء حسين إنها انفصلت عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما.
وحكت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" أنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفي ابنهما فقررت الانفصال، موضحة أنه حدث بناء على طلبها.
ورفضت رجاء فكرة أن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا، مؤكدة أنها تحملت لسنوات من أجل أولادها، مشيرة إلى أن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها.
وشددت على أن علاقتها بالفنان سيف عبد الرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها.
وأكدت أن سيف عبد الرحمن لم ينجب إلا أولادهما، والشاب الذي توفي قبل فترة قصيرة هو ابن زوجته.
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