أحمد مكي وكريم عبد العزيز يتصدران البوستر الرسمي لمسلسل "الاختيار 2".. بالصورة

أحمد مكي وكريم عبد العزيز شوقا الجمهور لمسلسل "الاختيار 2" والذي سيعرض في رمضان المقبل، ونشرا أول صورة لبوستر المسلسل على مواقع التواصل.

كريم عبد العزيز وأحمد مكي ينشران بوستر "الاختيار 2"

ونشر الفنان كريم عبد العزيز صورة البوستر الرسمي لمسلسل "الاختيار 2" على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ووشوق الجمهور للمسلسل والذي سيعرض في موسم رمضان المقبل، وعلق كريم عبد العزيز على البوستر قائلاً:" الاختيار 2 رمضان 2021 ان شاء الله يعجبكم"، وظهر كريم عبد العزيز برفقة أحمد مكي في صدارة البوستر.

كريم عبد العزيز وأحمد مكي يشوقان الجمهور لمسلسل "ألاختيار 2"

ونشر أيضاً الفنان أحمد مكي صورة بوستر مسلسل "الاختيار 2" بشعار "رجال الظل"، وعلق عليه قائلاً:" ان شاء الله رمضان 2021"، وظهر مكي مع كريم عبد العزيز بملابس شخصيات عسكرية، وهو ما كشف عن بعض ملامح شخصياتهما في المسلسل والذي تدور قصته من واقع قصص حقيقية لبطولات عسكرية مصرية في محاربة الإرهاب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" عدد كبير من النجوم بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأبرزهم الفنان إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج وغيرهم، بجانب قائمة من ضيوف الشرف وأبرزهم خالد النبوي وكريم فهمي ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة "سينرجي".

أحمد مكي وكريم عبد العزيز يعودان للدراما في "الاختيار 2"

ويشهد مسلسل "الاختيار 2" عودة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي إلى الدراما بعد غياب سنوات، إذ كانت آخر أعمال الفنان أحمد مكي في مسلسل "خلصانة بشياكة" في 2017 مع شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني، في حين كانت آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز الدرامية في مسلسل "الزيبق" في 2017 أيضاً، وتأجل تصوير وعرض الجزء الثاني من المسلسل في السنوات الأخيرة قبل أن يستقر عبد العزيز على العودة من خلال الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".