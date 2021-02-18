إليسا توجه رسالة لعمرو أديب بعد الحادث وتتحدث عن تجربتها مع العلاج النفسي.. بالفيديو

إليسا طرحت اليوم الحلقة الثانية من البودكاست الخاص بها على أنغامي، والذي تحدثت به تجربتها مع العلاج النفسي ودوره في مسيرتها الفنية، كما وجهت رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث.

إليسا تدعو لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع

ووجهت الفنانة إليسا رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع أمس، ودعت له بالشفاء، في تغريدة لها على تويتر قالت بها:" ألف الحمدلله على سلامتك وانشالله ما بتشوف شر وبتقوم بالسلامة لترجع لنشاطك بصحة وقوة"، وذلك بعدما أقلق عمرو أديب الجمهور وزملائه أمس بسبب الحادث والذي نقل على اثره للمستشفى قبل أن يغادرها بعد ساعات وبعد الإطمئنان عليه.

إليسا: أزور طبيب نفسي منذ 15 عام

وعرضت الفنانة إليسا الحلقة الثانية من البودكاست الخاص بها على تطبيق "أنغامي"، وتحدثت بالحلقة الثانية عن الصحة النفسية، وقالت إن الحديث عن العلاج النفسي يعتبر من التابوهات، وهي معتادة على كسر التابوهات، واعترفت بانها تزور الطبيب النفسي منذ 15 عام، وساعدها ذلك كثيراً في مسيرتها الفنية من خلال تحقيق التوازن النفسي والاستقرار الذهني وغيرها.

وقالت إليسا إن الصحة النفسية مهمة وضرورية خاصة في الفترة الحالية بسبب ضغوطات أزمة فيروس كورونا، وأضافت أن البشرية تساوت بسبب أزمة فيروس كورونا ودمر كل شيء، لذلك وجهت نصائح للجمهور بضرورة الاعتناء بالصحة النفسية خاصة إنها مرتبطة بالعديد من الأمراض الجسدية الأخرى، واعتبرت ان الصحة النفسية توازي الصحة الجسدية.

الحلقة الثانية من بودكاست إليسا على أنغامي

ووجهت إليسا نصائح للجمهور في الحلقة الثانية، خاصة حول ضرورة الاعتناء بالصحة النفسية للأطفال وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم، وقالت إنه من الضروري أن يطلب الجميع الاستشارة النفسية خاصة قبل الزواج وتكوين أسرة، وكانت إليسا قد تحدثت بالحلقة الأولى من البودكاست الأسبوع الماضي عن ذكريات طفولتها وبداياتها الفنية والانتقادات التي تعرضت لها في بداياتها، وقالت إنها قررت خوض تجربة تقديم بودكاست من أجل نقل تجربتها للجمهور والكشف عن الأشياء والجوانب التي ساعدتها في حياتها وفي تكوين شخصيتها الفنية.