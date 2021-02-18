فيديو زوج بشرى يبكي ويحكي قصة حبه لها من الطفولة.. اكتشف موهبتها وعاتبها بزفافها السابق!

بشرى وزوجها سالم هيكل حلا ضيوفاً على برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، وتحدثا عن أسرار قصة حبهما وزواجهما بعد سنوات طويلة من صداقتهما منذ الطفولة.

زوج بشرى يكشف أسرار قصة حبهما منذ الطفولة

وكشف سالم هيكل زوج بشرى في لقائه معها في برنامج "معكم" عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما، وقال إنه أول من اكتشفها في طفولتها، عندما قدمها في إحدى الحفلات بالمدرسة بسبب غياب أحد المطربين في الحفل، وذكرت بشرى إنها بسبب ذلك الموقف ولعدة مواقف أخرى لها معه ظلت صديقته حتى بعد احترافها الفن، ولكنها لم تكن تعلم بحبه لها منذ الطفولة.

زوج بشرى يبكي على الهواء ويكشف مواقف مؤثرة معها

وقال زوج بشرى إنه اعترف بحبه لها في ذلك الوقت ولكنها ردت عليه قائلة:"أوكي"، وأخبرته بعدها أنها مصابة بمرض في القلب ولن تستطيع الزواج والإنجاب، وفوجيء بعدها بارتباطها وذلك بعدما اكتشفت إنه كان تشخيص خاطيء وإنها ليست مريضة، فقرر بعدها الارتباط بأخرى والزواج، وهو نفس ما فعلته بشرى بزواجها بعد ذلك الموقف، وقال إنه حضر زفافها كصديق وعاتبها أثناء تهنئته لها وذكرها بموقفها القديم عندما أخبرته انها مريضة ولا تستطيع الزواج.

ولم يتمالك زوج بشرى دموعه أثناء حديثه عن بشرى وقصة حبه الطويلة لها، وعند عرض لقطات من عقد قرانهما، وقال إنه حتى الآن لا يصدق إنها زوجته، خاصة إن الزيجة جاءت بعد ما يقارب 15 عام من قصة حبه لها، وكشفت بشرى إنها عندما أخبرها للمرة الثانية بحبه لها، فكرت كثيراً في السنوات السابقة ولم تكن تدري إنه يحبها كل هذه السنوات، واستغرقت فترة حتى تقتنع بانه حبيبها وليس صديقها وأخيها منذ الطفولة.

بشرى تكشف أسرار مفاجأة خطوبتها في مهرجان الجونة

وقالت بشرى إن مفاجأة حفل خطبتها في مهرجان الجونة لم يكن مخططاً له، وقال زوجها إن الفنان شريف رمزي هو من اقترح عليه الفكرة، قبل ان يتولى الفنان خالد الصاوي تنفيذها، وقال إنه كان متخوف من رفضها له في ذلك الموقف، وقرر الاستعانة بأحد أصدقائه لمساعدته في السفر ومغادرة المهرجان في حال رفضها له، وقالت بشرى أن صداقة ابنائهما معاً سهلت عليهما مهمة إقناعهما بالزواج، وكذلك بسبب حب والدتها له.