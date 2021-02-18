وفاء الكيلاني تنشر لقطات ملفتة من احتفالها بعيد ميلاد تيم حسن ..3 صور فائقة الرومانسية

وفاء الكيلاني وتيم حسن عادا لمشاركة الجمهور بلحظاتهما الرومانسية مجدداً، وذلك بعدما نشرت وفاء الكيلاني صوراً من احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان تيم حسن على انستقرام اليوم.

رومانسية تيم حسن مع وفاء الكيلاني في عيد ميلاده

واحتفل الفنان تيم حسن اليوم بعيد ميلاده الـ45 في أجواء رومانسية مع زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، والتي نشرت عبر حسابها بانستقرام صورة من احتفالها بتيم حسن، وظهر تيم حسن وهو يقبل رأس وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية حازت على تفاعل واعجاب الجمهور، وهنأت وفاء الكيلاني زوجها بعيد ميلاده في تعليقها على الصورة، وكذلك شاركت الجمهور صور لقالب الحلوى الخاص بالمناسبة والذي حمل إسم تيم حسن.

تيم حسن ووفاء الكيلاني يخطفان الأنظار برومانسيتهما

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لتيم حسن مع زوجته وفاء الكيلاني على انستقرام، خاصة إنهما قليلا الظهور معاً على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في مواجهتمها لشائعات عدة حول انفصالهما، ولكنهما ردا على هذه الشائعات بعدة طرق، ومنها تواصلهما على تويتر ومواقع التواصل بالإضافة إلى ظهورهما مؤخراً في عزاء المخرج الراحل حاتم علي في سوريا، وكان آخر تواصل بينهما حين هنأت وفاء الكيلاني زوجها على عرض مسلسله الجديد "أنا" على حسابها بتويتر.

نشاط فني لتيم حسن ووفاء الكيلاني

وعلى الجانب المهني، يعيش الفنان تيم حسن حالة نشاط فني هذه الأيام، وذلك بعد انطلاق عرض مسلسله الرومانسي الجديد "أنا" على تطبيق شاهد منذ يومين، وذلك بعد فترة من عرض الجزء الثاني من مسلسله "الهيبة- الرد" في العام الماضي، ويستعد تيم حسن لبدء تصوير الجزء الخامس والأخير من المسلسل، والذي من المتوقع عرضه خارج موسم رمضان المقبل.

وتقدم الإعلامية وفاء الكيلاني هذه الأيام برنامجها الحواري الجديد "السيرة"، والذي تفتتح الموسم الثاني منه بلقاء مع الفنانة سميرة سعيد هذا الأسبوع، ونشرت عدة صور لها معها وعلقت:" الفنانة الكبيرة سميرة سعيد في اول حلقات الموسم الثانيمن السيرة على dmc، بعد بكرة يوم الخميس والجمعةالساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة".