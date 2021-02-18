في ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات محمود ذو الفقار

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ذو الفقار، والذي قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.

تزوج محمود ذو الفقار، مرتين، حيث كانت أولى زيجاته من الفنانة عزيزة أمير، التي اشترك معها في شركة إنتاج، وكانت من أولى شركات الإنتاج المهمة، واستمر زواجهما إلى أن رحلت عام 1952، الزيجة الثانية، كانت من الفنانة مريم فخر الدين، الذي أعجب بها من خلال عمله معها في أحد الأفلام، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، حيث انفصلا بعد زواج دام لمدة 8 سنوات.

وولد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حصل على التوجيهية سنة 1930، ثم دبلوم العمارة سنة 1935، والتحق بوظيفة مهندس في قسم التصميمات بوزارة الأشغال.

بعد فترة قدم استقالته لوزارة الأشغال والتحق بوزارة الأوقاف، وفي الأخيرة تعرف على المخرج حسين فوزي الذي رشحه لدور البطولة أمام عزيزة أمير في فيلم (بياعة التفاح) عام 1937، ليبدأ بذلك مشوارًا طويلا في تمثيل وإنتاج وتأليف أكثر من مئة عمل فني.

على مدى مشواره الفني، استطاع محمود ذو الفقار، أن يخرج وينتج أكثر من 100 عمل سينمائي.