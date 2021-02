”Bad Boys for Life” يحقق 18 مليون دولار فى ألمانيا وسط الجائحة

حقق فيلم "Bad Boys for Life"، الذي تم إصداره قبل الوباء، 18 مليون دولار في ألمانيا وهي إيرادات جيدة بما يكفي للحصول على المركز الأول في عام ضربه COVID-19، حيث تلقت الإيرادات السينمائية في ألمانيا ضربة هائلة بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا في الربيع والخريف مع إعادة فتح محدودة في الصيف الماضي.

تضرر شباك التذاكر في ألمانيا العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ، حيث أظهرت الأرقام الرسمية انخفاضًا بنسبة 69 % في الإيرادات مقارنة بعام 2019.

وكان المجلس الفيدرالي الألماني للسينما (FFA) قد نشر أرقامه الرسمية، والتي أظهرت انخفاض الإيرادات السينمائية إلى 386 مليون دولار في عام 2020 ، بانخفاض 857 مليون دولارعن العام السابق.

بلغت تكلفة ميزانية الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Lifeحول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتل شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.