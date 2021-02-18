اليوم.. فرقة هوس تغني لأول مرة على مسرح الزمالك

تستعد فرقة هوس لإحياء كبرى حفلاتها الغنائية في 2021، تطل خلالها للمرة الأولى على مسرح الزمالك، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس.

وتحتفل هوس وسط جمهورها في القاهرة بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "بطل خارق"، عبر تقديم أغنياته للمرة الأولى لايف، التي أطلقت منه حتى الآن 6 أغنيات، من بينها "جريمتي" و"ليل" و"كل"، مع مزجها بتوليفة منوعة من أشهر أعمالها القديمة، مثل "باب الحياة" و"طال السهر"، بجانب رائعة "السما السابعة".

كما تخوض هوس تجربة تشويقية مختلفة لري عطش جمهورها بأغانيها، وتسعى لإطلاق ثلاثة أغنيات جديدة من الألبوم قبيل موعد الحفل بأيام، بداية من "اختفيت وظهرت"، من كلمات نور الدين جمال وألأحان المعتز بالله موسى، وتعقبها بعدها بأغنية "بياع ياخال" من كلمات أحمد عبدالخالق ولحن محمود والي، ختامًا بآخر أغنيات الألبوم "حروب"، التي تطلقها رسميًا بعد الحفل، وهي من كلمات فهد إبراهيم وألحان هشام أنس.

وتشارك هوس في إحياء موسم حفلات فبراير على مسرح الزمالك، الذي يشهد وجبة غنائية متنوعة المذاقات في شهر عيد الحب منها حفل محمد الشرنوبي، وفرقة بلاك تيما وحفل زهرة رامي وفرقة ميكسر وحفل المطربة نوران أبو طالب.