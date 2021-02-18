محمود حميدة عن محبي الشتاء: أسبابهم قد لا تكون مفهومة

علق الفنان محمود حميدة على الأجواء الشتوية ومحبي الشتاء ونشر بوست جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمود حميدة قائلاً: "صباح الخير ..من المؤكد أن محبى الشتاء عندهم اسبابهم، التى قد لا تكون مفهومة".

ويشارك محمود حميدة في فيلم أهل الكهف حيث طرحت الجهة المنتجة للفيلم البوستر الأول للفيلم، والذي تصدره درع وسيف به دماء، وهذا ما شوّق الجمهور للفيلم بشكل أكبر لما يحمله من أحداث مشوقة وأكشن بطريقة احترافية.

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وقد احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .