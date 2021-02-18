وأبرز ما قالت إليسا:
-من الاشياء التي لا يعرفها الكثيرين عني اني ازور منذ 15 عاما طبيب نفسي وبفضل هذه الخطوة اصبح لدي استقرار ذهني وتوزان نفسي وتخطيت مشاكل بطريقة بسيطة، لذلك اتناول قضية الصحة النفسية لانه من الممكن تغير حياتنا.
-الصحة النفسية مازالت تابو في مجتمعنا العربي لانهم ينظروا الى الشخص الذي يزور الطبيب النفسي أنه مجنون
-الطب النفسي من أهم المواضيع الاستثنائية في البلاد المتطورة.
-اصبحنا الان نواجه ازمات بدون استعداد نفسي او جسدي منها فيروس كورونا الذي دمر نفسيتنا.
-الضغط النفسي هو سبب الرئيسي للأمراض مثل الضغط الدم والسكر.
-الصحة النفسية تبدأ من التأسيس الاسري لان لابد الطفل يعيش في مناخ مليء بالحب والتشجيع من أجل تنمية موهبته، وبعض الاهالي لا يجدون هذا الشيء بسبب تربيتهم لذلك قبل اتخاذ خطوة الإنجاب عليهم زيارة طبيب نفسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إليسا لجمهورها: قبل الإنجاب اذهبوا إلى الطبيب النفسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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