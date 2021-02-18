غدا.. الفنان صلاح عبد الله ضيف واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس مع الفنان الكبير صلاح عبد الله وأسرته وتذاع ولاول مرة علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي.

وتتناول الحلقة ولاول مرة كشف أسرار وكواليس خاصة من حياة النجم صلاح عبد الله وظهور خاص لافراد أسرته ، ويتحدث عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته واحلامه ومشاريعه المستقبلية.

كما يكشف عن التحديات التي واجهته في مسيرته الفنية ، وسر بكائه أثناء زواج بناته ووفاة شقيقه ، وأجمل قصائد الشعر التى كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من خوض تجربة التمثيل، ولاول مرة تتحدث زوجته عن الحياة الخاصة بالنجم الكبير وعلاقته بافراد اسرته ، كما تتحدث بناته عن أسرار وكواليس تذاع لاول مرة.

يذاع برنامج واحد من الناس الاسبوع المقبل في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة الحياة.