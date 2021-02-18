المطربة نسمة محجوب تتعاقد على طرح ميني ألبوم مع Music Hub

تعاقدت المطربة نسمة محجوب على طرح ميني ألبوم جديد مع منصة The Music Hub، والذى يضم 5 أغنيات يتم طرحها تباعًا، على طريقة الفيديو كليب، ووقعت "محجوب" مع هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى.

ومن أغنيات الألبوم التي سيتم طرحها "كفاية"، و"يا غاوي هروب"، و"عابر سبيل"، و"خصوصًا راجل"، فضلًا عن أغنية "كل شمس ولها ظل" والتى تم طرحها موخرًا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع سارى هانى.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت بالتدريب في الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها العزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.