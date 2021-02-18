أحمد كامل يتعاقد مع جاما ميوزيك لتقديم أعمال جديدة

تعاقدت شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر مع النجم أحمد كامل على تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية خلال العام الجديد 2021، وهذه الأعمال من المتوقع لها أن تكون مفاجآت فنية كبيرة تسعد كل الجماهير فى مصر والوطن العربى.

من المعروف أن الفنان أحمد كامل استطاع من خلال أدائه أن يصل وفي فترة قصيرة إلى شهرة كبيرة، حتى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقبوه بـ « ابن الليل» بعد شهرته بأغنية "يا ليل" وأيضا بـ "العراب" وذلك لاختلافه الكبير، من حيث القوافي وأسلوب الكتابة، واختيار الألحان الشرقية الطبع، والتي أظهر من خلالها فنون الجمال للتراث العربي.