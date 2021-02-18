نسمة محجوب تتعاقد على طرح ميني ألبوم مع The Music Hub

تعاقدت المطربة نسمة محجوب على طرح ميني ألبوم جديد مع منصة The Music Hub، والذى يضم 5 أغنيات يتم طرحها تباعًا، على طريقة الفيديو كليب، ووقعت "محجوب" مع هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى.

ومن أغنيات الألبوم التي سيتم طرحها "كفاية"، و"يا غاوي هروب"، و"عابر سبيل"، و"خصوصًا راجل"، فضلًا عن أغنية "كل شمس ولها ظل" والتى تم طرحها موخرًا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع سارى هانى.