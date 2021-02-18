الجمهور يطارد بشرى لهذا السبب

فيما كشف سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، عن حقيقة ما يتردد بأنه أكبر سنًا من زوجته بـ 6 سنوات على الأقل، مؤكدا أن هذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة.
وأضاف زوج الفنانة بشرى، أن ما يتردد بأني أكبر من بشرى بـ 6 سنوات أمر غير صحيح، مضيفا أنني أحب بشرى منذ ما يقرب من 25 عاما.
وتابع زوج الفنانة بشرى "عندما كنت في عمر 13 سنة، وهي ليست أكبر مني بـ6 سنين كما يقولون، وكنت أحبها منذ هذه السن، لأنها تركيبة غريبة ومعقدة".
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