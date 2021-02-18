الجمهور يطارد بشرى لهذا السبب

أغنية باللغة الفرنسية

تصدرت الفنانة بشرى، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أهداها زوجها سالم هيكل،أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي.

فيما كشف سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، عن حقيقة ما يتردد بأنه أكبر سنًا من زوجته بـ 6 سنوات على الأقل، مؤكدا أن هذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة.

وأضاف زوج الفنانة بشرى، أن ما يتردد بأني أكبر من بشرى بـ 6 سنوات أمر غير صحيح، مضيفا أنني أحب بشرى منذ ما يقرب من 25 عاما.

وتابع زوج الفنانة بشرى "عندما كنت في عمر 13 سنة، وهي ليست أكبر مني بـ6 سنين كما يقولون، وكنت أحبها منذ هذه السن، لأنها تركيبة غريبة ومعقدة".