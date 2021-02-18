بسبب فيروس كورونا.. توقف تصوير فيلم باتمان للمرة الثانية

توقف تصوير The batman مجددا بسبب إصابة دوبلير النجم العالمي روبرت باتيسنون بفيروس كورونا، حيث يتطلب عزله هو ومساعده لمدة 10 أيام.



وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوقف فيها تصوير فيلم the batman، حيث أصيب روبرت باتينسون بفيروس كورونا في سبتمبر 2020 ثم أصيب دوبلير آخر بكورونا في نوفمبر الماضي.

قررت الشركة المنتجة "Warner Bros" تأجيل عرض فيلم the batman لأكثر من سنة من الآن وبالتحديد إلى تاريخ 4 مارس 2022 بعدما كان من المقرر عرضه في أكتوبر 2021

وكان روبرت باتينسون تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان، حيث رأى البعض أن البنية الجسمانية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور، ليكون روبرت باتينسون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.

واعتذر النجم العالمي بن أفليك عن عدم تقديم فيلم ثالث عن شخصية باتمان بسبب عدم إعجابه بالسيناريو الجديد للفيلم بعد مشاركته في dawn of justice وLeague of justice، مع كيفين هارت الذي جسد سوبرمان.