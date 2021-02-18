"كانت أيام" لأحمد خليل وعمرو مصطفى تتخطى المليون مشاهدة

بعد ردود الأفعال على أغنية "كانت أيام" التي قدمها المطرب أحمد خليل بالتعاون مع المطرب الكبير عمرو مصطفى، حققت الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مليون ونص مشاهدة بعد نزولها بـ4 أيام.

واستكمالًا لنجاح الأغنية بعد أن أصبحت تريند رقم واحد على مصر لمدة 24 ساعة، "كانت أيام" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وإخراج عماد قاسم، ومن المقرر أن يطرح أحمد خليل أولى ألبوماته تباعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر الأغنية هي عودة التعاون بين الكاتب تامر حسين والمطرب عمرو مصطفى بعد الصلح بينهما وانتهاء الخلافات التي دارت الفترة الماضية وقاموا بنشر صورة من الكواليس في الفترة الماضية لتأكيد الصلح بينهما ومع نزول أغنية "كانت أيام" ليتم تأكيد الصلح.