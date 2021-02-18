شاهد.. كواليس مسلسل اللي مالوش كبير

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام".
وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت مؤخرًا فيديو وظهرت بملابس سوداء وهو ما جعل اطلالاتها انيقة ومتميزة وهي تستعرض جمالها من كواليس مسلسلها القادم في شهر رمضان، وعلقت "غزل ???? اللي مالوش كبير".
"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.
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