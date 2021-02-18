الحب علاج لكل شيء.. رسالة من ياسمين صبري عبر إنستجرام

وكتبت ياسمين صبرى: "الحب علاج لكل شيء، الحب يجعلك تظن الظن الجيد ولو كان خلاف ذلك، الحب يجعل الشخص أكثر إنتاجا، الحب يجعل الشخص يري النور ولو كان ظلاما دامسا، الحب يجعل المريض يتشافى سريعا، الحب فيه طاقة عجيبة، حب الحياة تجعل الحياه تحبك وإذا الحياة حبتك أبشر بالخير والتيسير".

وصادف يوم 21 يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون، ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".